Тбилиси, , 12:57 — REGNUM Меры в связи с угрозой коронавируса приняла и «Почта Грузии», которая ввела запрет на отправку медицинских масок за границу в почтовых посылках. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации в соцсети Facebook.

«Почта Грузии сообщает, что с 27 февраля 2020 года запрещается отправка за пределы Грузии любых масок медицинского назначения почтовыми отправлениями (независимо от вида отправления). Просим учесть, что в случае отправки масок медицинского назначения несмотря на запрет, почтовое отправление может быть подвергнуто конфискации или возврату. В этом случае отправителю не будет возмещена сумма, уплаченная им за почтовое отправление», — говорится в сообщении.

Интересно, что в аптечных сетях самой Грузии маски медицинского назначения уже давно стали дефицитом. Купить их практически невозможно, причем, некоторые работники аптек предлагают их покупателям по завышенной цене.

В связи с первым зафиксированным в стране случаем коронавируса представители минздрава сообщили, что ведут переговоры с поставщиками и аптечными сетями, и побещали решить вопрос завоза и реализации медицинских масок в ближайшие дни.