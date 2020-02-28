Москва, , 12:57 — REGNUM Нефть марки Brent достигла уровня $50 за баррель. 28 февраля торгуется вблизи минимума 2017 года — $47,92 за баррель. Этот же уровень сейчас выступает ближайшей целью дальнейшего снижения нефтяных котировок в марте, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Китайский коронавирус по-прежнему оказывает сильное влияние на нефтяные цены. Он стал причиной замирания экономической жизни в КНР, а это, в свою очередь, приводит к значительному снижению спроса на нефтепродукты.

Этот факт подтверждают данные о том, что Саудовская Аравия уже в марте может сократить объем поставок нефти в Китай как минимум на 500 тыс. баррелей в сутки, или на 25%.

На следующей неделе, 5−6 марта, пройдет встреча министров ОПЕК+, на которой будет рассматриваться вопрос о продлении сделки по сокращению добычи после марта текущего года.

Также, возможно, будет поднят вопрос о дополнительных мерах поддержки нефтяного рынка путем дополнительного сокращения добычи нефти на 600 тыс. б/с. Однако российская сторона пока не подтвердила готовность к выполнению дополнительных мер поддержки», — дал прогноз эксперт.

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