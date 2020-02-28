Минск, , 12:59 — REGNUM По состоянию на 1 февраля 2020 года внешний государственный долг Белоруссии составил $16,9 млрд, снизившись с начала года на 1,2%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов Белоруссии, передает 28 февраля информационное агентство БелТА.

Отмечается, что в январе Белоруссия привлекла внешние займы на сумму $69,6 млн, из которых $66,7 млн — займы правительства и банков РФ. В то же время были погашены долги на сумму $259,9 млн. Из них $167,7 млн перечислены банкам Китая, а $92,2 млн — правительству России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай возобновил железнодорожное сообщение с Европой. 25 февраля в Минск отправился первый грузовой поезд. Планируется, что он прибудет в Белоруссию через две недели.