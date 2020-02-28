Чебоксары, , 12:54 — REGNUM В Чувашии прожиточный минимум не будет снижаться. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение единогласно поддержали сегодня, 28 февраля, депутаты Госсовета республики.

Речь идёт о сохранении величины прожиточного минимума в случае снижения цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. При дефляции прожиточный минимум не будет снижаться, а сохранится на уровне предыдущего квартала.

Исполняющая обязанности министра труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова отметила, что это позволит сохранить «уровень социального обеспечения жителей нашей республики». В целом это коснётся 107 тыс. жителей, которые относятся к категории социально незащищённых граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля, на первом заседании Кабинета министров врио главы Чувашии Олег Николаев отклонил проект решения о снижении величины прожиточного минимума. Он поручил разработать законопроект, предполагающий, что прожиточный минимум в Чувашии снижаться не будет.

По данным региональных властей, практика сохранения величины прожиточного минимума используется, в частности, в Подмосковье, Прикамье, Кировской области, Мордовии.

Напомним, величина прожиточного минимума определяется ежеквартально на основании данных Чувашстат об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам. Данная величина влияет на назначение ряда социальных выплат — в частности, на пособия на ребенка и лицам из числа детей-сирот, выплату в случае рождения третьего и последующих детей, компенсацию для обеспечения полноценным питанием беременных и кормящих женщин.

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