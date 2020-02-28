Москва, , 12:37 — REGNUM Двадцать шесть инвестпроектов на более чем €4 млрд реализует Австрия в России в настоящее время. Об этом сообщил австрийский посол в Москве Йоханнес Айгнер в интервью РИА Новости, опубликованном 28 февраля.

Он отметил, что с 2007 года проводятся заседания Австро-российского делового совета, на которых рабочие группы обсуждают конкретные деловые возможности. В 2019 году речь шла о проектах в машиностроении, энергетике, транспорте и других отраслях.

«В общей сложности в настоящее время реализуется 26 стратегических проектов, общая стоимость которых превышает 4 млрд евро», — сказал посол.

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