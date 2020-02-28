Нижнекамск, Татария, , 12:31 — REGNUM Из международного аэропорта «Бегишево» в татарском Нижнекамске в середине марта планируется запустить новый авиарейс — в Ташкент. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта.

16 марта 2020 года совместно с авиакомпанией Nordwind открывается новый международный рейс в столицу Узбекистана — Ташкент. Рейсы будут еженедельными на самолете Boeing, рассчитанном на 189 пассажиров. Длительность полёта составит почти три часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в рамках программы субсидирования региональных пассажирских перевозок был запущен маршрут Новосибирск — Нижнекамск — Новосибирск. Также субсидируются рейсы в Краснодар и Ростов-на-Дону.

Напомним, аэропорт «Бегишево» расположен в 21 км от города Нижнекамск и в 24 км от города Набережные Челны.