Москва, , 12:29 — REGNUM Налоговая служба Соединенных Штатов инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении российского бизнесмена Олега Тинькова, говорится в сообщении головной компании «Тинькофф банка» TCS Group .

«Тиньков в настоящее время участвует в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что слушания проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 года, дело касается «решения потенциальных налоговых вопросов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тиньков заявил, что Сбербанк крадёт у «Тинькофф Банка» идеи. Бизнесмен указал на то, что два месяца спустя после того, как «Тинькофф Банк» добавил в своё мобильное приложение раздел «Истории», Сбербанк сделал открытки.

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