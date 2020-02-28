Оренбург, , 12:12 — REGNUM В Оренбургской области среднемесячная номинальная зарплата работников в 2019 году составила 32 790,7 рубля. По сравнению с предыдущим годом рост — 7%, сообщает Оренбургстат.

Реальная заработная плата увеличилась на 2,7%. Этот показатель рассчитывался с учетом индекса потребительских цен.

Самый высокий уровень заработной платы отмечен на предприятиях, занятых с сфере добычи полезных ископаемых — 62 895,4 рубля, а самый низкий — в организациях, осуществляющих деятельности в области сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (18 509,2 рубля).