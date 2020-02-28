Подгорица, , 12:05 — REGNUM Общий объем внешней торговли Черногории в январе 2020 года составил 170 миллионов евро, что на 8,3 процента больше по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщает черногорское статистическое ведомство Монстат.

Экспорт товаров составил 31,2 млн евро, а импорт — 138,8 млн евро. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился на 10,8 процента, а импорт — на 7,7 процента.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по экспорту были: Сербия (7,3 миллиона евро), Словения (5,7 миллиона евро) и Венгрия (три миллиона евро).

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по импорту были: Сербия (21,5 млн евро), Китай (14,8 млн евро) и Германия (12,8 млн евро).