Махачкала, , 11:59 — REGNUM Сезон прибрежного лова кильки на Каспии открылся в Дагестане. Разрешение на добычу рыбы в 2020 году получили 12 предприятий, сообщили ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.

Прибрежный лов осуществляется ставными неводами. Для повышения объемов добычи в этом году предприятиями планируется увеличить количество выставленных неводов. Помимо прибрежного лова осуществляется и добыча кильки рыбопромысловыми судами.

«На сегодняшний день в акватории Каспия вылов осуществляют восемь судов. Учитывая, что наукой подтверждены существенные запасы кильки обыкновенной в Каспийском море, мы ожидаем хороших показателей в 2020 году», — отметил начальник управления рыбного хозяйства минприроды Шамиль Джахбаров.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году в Дагестане для лова кильки были привлечены промысловые суда Азово-Черноморского бассейна, которые только за один месяц выловили более 900 тонн кильки. Это при том, что добыча этой рыбы за весь 2018 год составила 1120 тонн.

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