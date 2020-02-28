Токио, , 11:54 — REGNUM 19 марта 2020 года в Японии поступит в продажу кей-кар Nissan Roox нового поколения. Об этом сообщается на сайте Cornwall Nissan.

Автопроизводитель Nissan создал новый Roox в сотрудничестве с компанией Mitsubishi Motors. Поэтому новинка получилась очень похожей на Mitsubishi eK Cross Space.

В линейке агрегатов машины имеются 0,66-литровый двигатель мощностью 52 л. с. и турбированный мотор производительностью 64 л. с. Двигатель сочетается с коробкой «автомат» и приводом 4×4.

Новый Nissan Dayz стал первым мини-автомобилем, в котором использовалась усовершенствованная технология помощи водителю ProPILOT. Система эволюционировала в новом Roox.

Теперь она оснащена новым радаром, который измеряет дистанцию до автомобилей на более дальнем расстоянии, обеспечивая плавный круиз-контроль. При возникновении опасности столкновения самостоятельно включает торможение.

Напомним, в прошлом году в РФ было реализовано 64,9 тыс. машин компании Nissan — на 20% меньше, чем в 2018 году. В итоге доля продаж компании среди других автопроизводителей в России составила 3,7%.

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