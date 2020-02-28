Сеул, , 11:47 — REGNUM Южнокорейская косметическая компания Amore Pacific открыла официальный магазин косметического бренда Innisfree на Ближнем Востоке. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, первый магазин Innisfree был открыт 27 февраля в торгово-развлекательном центре Dubai Mall в Дубаях, ОАЭ, который посещают более 80 млн человек в год.

Известно, что с открытием магазина компания намерена ускорить свой выход на рынок Ближнего Востока.

«Мы использовали туже стратегию, что и при выходе на рынки Китая, США и Канады, — отметили представители компании. — Мы намерены представить нашим покупателям специальные косметические средства, разработанные для живущих в странах с сухим климатом и высокими температурами».