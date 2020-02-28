Краснодар, , 11:43 — REGNUM Как минимум 21 новый троллейбус с автономным ходом планирует приобрести администрация Краснодара в 2020 году. Изменения в бюджет города с учетом необходимого финансирования приняли депутаты городской думы 27 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

«Сейчас стартует подготовка документации для проведения конкурсных процедур по выбору завода-поставщика новых машин. Мы рассчитываем, что это будут еще более современные троллейбусы с запасом автономного хода», — отметил глава Краснодара Евгений Первышов.

В 2019 году столица Кубани закупила 12 троллейбусов с запасом автономного хода. В мэрии напомнили, что в Краснодаре также действует трехлетняя программа обновления трамваев: в 2019 году в город поступило 35 новых трамваев, в 2020—2021 годах планируется закупить не меньше 56 новых односекционных трамваев.