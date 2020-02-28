Магас, , 11:33 — REGNUM Долг потребителей Ингушетии за электроэнергию на 31 января 2020 года составил 3,9 млрд рублей. Из них 1,9 млрд рублей задолжало население, сообщил директор отделения «Энергосбыт» Батыр Булгучев.

«Проблема платежной дисциплины уже давно является стратегическим вопросом развития регионов. И мы твердо намерены добиваться возврата всех без исключения долгов», — цитирует представителя компании интернет-газета «Ингушетия».

По данным портала, с целью погашения задолженности населения компания «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» объявила масштабные рейдовые мероприятия. Они начнутся с Назрановского района. Этот муниципалитет выбран из-за того, что уровень расчетов за свет здесь составляет менее 35%, что является самым низким показателем в республике.

Первыми были проведены рейды по адресам злостных должников в сельских поселениях Кантышево, Экажево, Плиево и Сурхахи. Энергетики намерены предпринять весьма строгие меры к тем, кто откажется платить по счетам, вплоть до отключения энергоресурса.