Москва, , 11:36 — REGNUM Российский выездной туризм потерял из-за вспышки китайского коронавируса примерно 27 млрд рублей, не считая потерь на итальянском направлении. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе 28 февраля в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметила, что из-за ситуации скоронавирусом целый ряд направлений был закрыт. Примерно подсчитанные потери составили 27 млрд рублей по всей России, в эту сумму вошли выплаты туристам, которым пришлось отказаться от туров уже после оплаты.

Пока не учтены потери, связанные с распространением вируса в Италии, добавила Ломидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в январе в России были приостановлены продажи туров в Китай, в феврале Ростуризм рекомендовал не продавать туры в Италию, Иран и Южную Корею.

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