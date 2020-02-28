Могадишо, , 11:23 — REGNUM В Международном валютном фонде (МВФ) заявили о намерении обеспечить облегчение бремени задолженности Сомали на сумму более 330 млн долларов США. Об этом передает ВВС Somalia.

По словам репортеров, это приближает страну к решающему шагу, чтобы получить прощение ее долгов на сумму $5,3 млрд долларов США, что откроет доступ к новым источникам финансирования.

В МВФ заявили, что финансирование было обещано Сомали, поскольку ее правительство привержено финансовой реформе, несмотря на то, что в фонде назвали «очень сложными обстоятельствами».

Напомним, что в Сомали, одной из самых бедных стран мира, реализуется экономическая программа, контролируемая МВФ. Последние несколько лет Сомали занимала последнее место в рейтинге индекса восприятия коррупции по версии Transparency International, отмечают репортеры.