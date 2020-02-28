Москва, , 11:16 — REGNUM Приостановка китайских поставок фармацевтического сырья не означает угрозы российскому производству лекарств. Об этом заявил 28 февраля официальный представитель Минпромторга РФ, комментируя публикацию о рисках для фармпроизводства.

Он отметил, что российские производители закупили китайское сырьё впрок, так как производители в КНР делают паузу в работе на период празднования китайского Нового года.

«Поэтому сегодня рисков с производством препаратов нет», — сказал представитель министерства ТАСС.

Он добавил, что 55% жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) производятся в России, при этом для трети из них используются китайские субстанции. Для пяти субстанций Китай является единственным источником.

Как сообщало ИА REGNUM, беспокойство из-за перебоев с поставками китайских лекарственных компонентов на фоне вспышки коронавируса ранее выразили в Торгово-промышленной палате (ТПП) России. Газета «Известия» отмечала, что уже весной некоторые препараты могут подорожать из-за дефицита.

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