Рига, , 11:13 — REGNUM За год в суд Латвии было передано 59 уголовных дел по статьям связанным с отмыванием денег. Об этом, пишет портал LSM, сообщили в прокуратуре страны.

Пропорционально росту количества уголовных дел по статье 195 Уголовного кодекса (УК) Латвии о легализации средств полученных преступным путём, выросло и число фигурантов (до 102 человек).

Отмечается, что в период с 2017 по 2019 г. по этой статье было возбуждено 103 уголовных дела, обвинения были выдвинуты против 195 человек. В специальных программах обучения приняло участие 553 прокурора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 г. с Латвии был снят особый надзор представителей Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег — Moneyval.