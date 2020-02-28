Калуга, , 13:11 — REGNUM Порядка 329 денежных знаков, имеющих признаки подделки, было выявлено за 2019 год в банковском секторе Калужской области. Об этом 28 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Отделением Калуга ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Репета.

Больше всего фальшивомонетчики подделывают пятитысячную банкноту: их в 2019 году было выявлено 192 штук. Купюру достоинством в одну тысячу рублей подделали 90 раз. Фальшивых банкнот достоинством две тысячи рублей выявлено 23 штуки, пятисотрублевых — 22, а двухсотрублевая — одна. Из наличного оборота также была изъята одна поддельная монета номиналом пять рублей.

«За данный период было выявлено восемь поддельных денежных знаков иностранных государств, из которых семь штук — это банкноты Федеральной резервной системы США, из них шесть штук номиналом 100 долларов США, одна номиналом 50 долларов США и одна банкнота номиналом 100 евро», — сказал Владимир Репета.

Напомним, в 2018 году на территории Калужской области была выявлена 401 фальшивая отечественная банкнота.

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