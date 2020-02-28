Нур-Султан, , 10:54 — REGNUM Просроченная задолженность по кредитам фермеров в Казахстане сдерживает кредитование сельского хозяйства в республике. Об этом 28 февраля заявила председатель Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова на парламентских слушаниях в сенате.

По итогам 2019 года на долю кредитов в сфере сельского хозяйства приходится 3,5% от общего объема портфеля, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 8,5%.

«Одной из объективных причин снижения готовности банков брать риск на сельское хозяйство явился значительный рост просроченной задолженности», — сказала Бахмутова. По её словам, доля просроченных кредитов в сельском хозяйстве составила 26,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева заявила, что бессистемное реформирование сельского хозяйства привело к кризису в аграрном секторе.

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