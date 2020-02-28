Сеул, , 10:54 — REGNUM В январе 2020 года в Южной Корее зафиксировали спад ряда экономических показателей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, розничные продажи, показывающие уровень потребления, сократились на 3,1%, что является самым большим снижением за последние девять лет с февраля 2011 года.

Продажи товаров длительного использования, таких как автомобили, сократились на 8,5%, других товаров, таких как обувь и аксессуары, — на 2,2%.

Инвестиции в производственные мощности также сократились на 6,6%.

Тем не менее индекс промышленного производства вырос на 0,1%. Отмечается, что рост показателя обусловлен улучшением показателей в сфере услуг.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма и спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.