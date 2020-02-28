Минск, , 10:56 — REGNUM Ожидаемый объём переработки нефти в марте составляет для белорусских НПЗ около 1 млн тонн. Об этом сообщил вице-премьер правительства Белоруссии Игорь Ляшенко, передаёт 28 февраля БелТА.

«Плюс-минус в районе миллиона тонн работаем», — отметил Ляшенко.

Он уточнил, что такой же объём сырья был переработан в январе и феврале, то есть эффективность загрузки производств останется прежней. На белорусских автозаправках хватает нефтепродуктов, критический объём экспорта выполняется.

Остальные экспортные объёмы восстановятся после того, как нефтяные вопросы с РФ будут улажены, пояснил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов рассказал о работе НПЗ «примерно в половину мощности».

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