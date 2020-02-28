Москва, , 10:28 — REGNUM По итогам января 2020 года в России на 29% увеличилась реализация автомобилей японской компании Datsun. Об этом сообщает агентство «Автостат».

За отчетный период в России было продано 1 403 машины японской марки. Причем доля Datsun на российском авторынке выросла до 1,4%. При том, что в 2019 году этот показатель составлял только 1,1%.

Лидирует в январе среди моделей японского бренда седан Datsun on-DO. За первый месяц 2020 года в России было продано 1 225 единиц этой модели. Стоит отметить, что показатель продаж Datsun on-DO в прошлом месяце вырос на 33% по сравнению с январем 2019 года.

На втором месте хэтчбек Datsun mi-DO, чья реализация в январе превысила прошлогодний показатель на 9,2%. Обладателями этой модели стали 178 автолюбителей России.

Напомним, в конце января 2020 года на российском авторынке появилась обновленная модель седана Datsun on-DO.

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