Ярославль, , 10:25 — REGNUM Бывший мэр Ярославля Виктор Волончунас считает непродуманным решение о закрытии троллейбусного депо на улице Городской вал до того, как будет подготовлена новая площадка для троллейбусов в трамвайном депо. Об этом он сказал, отвечая на вопросы корреспондента ИА REGNUM.

Троллейбус

«Если троллейбус закрывают потому, что не готово трамвайное депо, это глупость. Сначала закрывать депо на Горвалу, а потом готовить депо на Ленинградском — зачем над людьми издеваться? Когда мы продали трамвайное депо на Свободе, в депо на Ленинградском было вложено 200 миллионов, чтобы его модернизировать и подготовить на случай переезда троллейбусов из центра. Там была сделана специальная ремонтная зона. Самое плохое в нашем деле — это когда вакцина еще не опробована, а уже испытывается на людях», — сказал заместитель председателя Ярославской областной думы, бывший мэр Ярославля Виктор Волончунас.

По словам экс-мэра, решение о закрытии или открытии маршрутов общественного транспорта должно приниматься исходя из интересов жителей, на основании исследования пассажиропотока. При этом Волончунас не разделяет пессимизма тех, кто говорит об полном уничтожении троллейбуса.

«Ярославль без троллейбуса не останется, как и без трамвая. Этого не произойдет», — уверен Виктор Волончунас.

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