Кемерово, , 10:20 — REGNUM Имущественный комитет Междуреченска потребовал от угольной «дочки» холдинга «Мечел» — ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» выплатить задолженность за аренду земли, которая превысила 26 млн рублей. Претензии кемеровский арбитраж начнёт рассматривать 24 марта 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В иске комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» требует взыскать арендную плату «по договору аренды земли №10 284 от 30.08.2012 г. за период с 01.05.2018 г. по 31.12.2019 г. в размере 22 477 997 руб. 15 коп., пени за период с 10.05.2018 г. 25.12.2019 г. в размере 3 815 840 руб. 54 коп». Иск подан 10 января 2020 года, принят к производству 17 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к компании «Южный Кузбасс», работающей в регионе с 1993 года, также продолжают поступать банкротные претензии от кредиторов. Очередной иск рассмотрят 5 марта 2020 года. Заявитель — ООО Промышленная компания «Альянс-Юг» (Ростов-на-Дону).

У угольной компании, которая входит в металлургическую группу «Мечел» (Москва), в активе — угольные разрезы, шахты и обогатительные фабрики.