Кемерово, 28 февраля 2020, 10:20 — REGNUM Имущественный комитет Междуреченска потребовал от угольной «дочки» холдинга «Мечел» — ПАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» выплатить задолженность за аренду земли, которая превысила 26 млн рублей. Претензии кемеровский арбитраж начнёт рассматривать 24 марта 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В иске комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» требует взыскать арендную плату «по договору аренды земли №10 284
Как ранее сообщало ИА REGNUM, к компании «Южный Кузбасс», работающей в регионе с 1993 года, также продолжают поступать банкротные претензии от кредиторов. Очередной иск рассмотрят 5 марта 2020 года. Заявитель — ООО Промышленная компания «Альянс-Юг» (Ростов-на-Дону).
У угольной компании, которая входит в металлургическую группу «Мечел» (Москва), в активе — угольные разрезы, шахты и обогатительные фабрики.