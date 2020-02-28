Псков, , 10:10 — REGNUM Псковской области на достижение целевых показателей в рамках национальных проектов в 2019 году было выделено из федерального бюджета около 5,4 млрд рублей — с софинансированием из регионального бюджета в размере в 1,1 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, об этом заявила начальник управления проектной деятельности администрации Псковской области Ольга Татаринова во время «парламентского часа» в Псковском областном собрании депутатов.

По её словам, по итогам первого года реализации нацпроектов в регионе кассовое освоение составило 95%. В федеральный бюджет Псковская область вернула порядка 90 млн рублей — около 1% от общего объема финансирования.

В 2020 году в Псковской области будут реализовываться 11 национальных проектов. На эти цели из федерального бюджета выделено 5,2 млрд рублей с софинансированием из регионального в размере в 2,5 млрд. рублей.

«Но данная цифра не окончательная. В ближайшее время будут доведены лимиты на расселение граждан из аварийного жилья, так что общая сумма будет меняться», — отметила Ольга Татаринова.

Напомним, единственный национальный проект, в котором Псковская область не участвует, — это нацпроект «Наука».