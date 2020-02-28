Москва, , 10:15 — REGNUM Развитие компаний, осуществляющих приём и передачу заказов на перевозку пассажиров такси, оказало существенное влияние на доходы перевозчиков. Об этом со ссылкой на специалистов из Высшей школы экономики (ВШЭ) сообщает CarsWeek.Ru.

Специалисты сделали такие выводы на примере данных из онлайн-опроса, в котором исследовалась выручка московских таксистов. Согласно исследованию, количество пассажиров, которые пользуются услугами такси, выросло в шесть раз, а доходы самих таксистов снизились в три раза.

Во время исследования были опрошены 1 571 пассажир и 101 таксист. Согласно полученным результатам, в 2012 году средняя выручка таксиста за день равнялась 6 985 рублям, из этих денег водителю оставалось 3 937 рублей. В 2019 году из среднедневной выручки таксистов в 5 660 рублей им остаётся всего 1 382 рубля.

Таким образом, менее чем за 10 лет доля дохода водителя в общей выручке снизилась с 72% до 23%.

Напомним, член совета петербургского отделения Всероссийского общества автомобилистов Александр Холодов ранее заявил, что одной из причин роста числа аварий с участием такси — слишком длинные рабочие смены водителей.

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