Нур-Султан, , 10:00 — REGNUM Бессистемное реформирование сельского хозяйства в Казахстане привели к кризису в аграрном секторе. Об этом 28 февраля заявил спикер сената Казахстана Дарига Назарбева на парламентских слушаниях по вопросам развития агропромышленного комплекса.

По её словам, реформы довели сельское хозяйство к спаду производства, снижению реальных доходов производителей, росту неравенства цен на продукцию и другим негативным последствия.

Назарбаева заявила, что последние десять лет отрасль сторнирует. По её данным, доля сельского хозяйства в ВВП за последние 10 лет не превышает 5%, а последние годы даже уменьшается.

Отмечается, что за последние три года на субсидирование отраслей аграрно-промышленного комплекса Казахстана было выделено 2 трлн тенге ($5,3 млрд).