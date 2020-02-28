Новосибирск, , 09:46 — REGNUM Инспекторы Новосибирской таможни совместно с представителями Россельхознадзора изъяли и уничтожили очередную партию санкционных груш — более трёх тонн. Как пояснили в ведомстве, груши сорта «Конференция» из стран Евросоюза нелегальным образом попали в Россию. Продавать их собирались на одном из рынков Новосибирска.

«На коробках с грушами имелись следы сорванных этикеток, затёртости штампов, указывающие на попытки удаления первоначальной маркировки о стране происхождения товара, — прокомментировали в Сибирском таможенном управлении. — Какие-либо документы на товар продавцы представить таможенникам не смогли, пояснили, что груши приобрели на одном из рынков города Москвы и планировали реализовать в городе Новосибирске».

В ведомстве отметили, что это уже четвёртая партия санкционной продукции, выявленная за первые два месяца 2020 года. В январе изъяты 75 кг мяса птицы из США и 506 кг груш из Бельгии.