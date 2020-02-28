Москва, , 09:46 — REGNUM Устойчивое снижение нефтяных цен набирает обороты. 27 феврале нефть марки Brent подешевела еще на 2,3%, а 28 февраля торгуется на свежих минимумах неподалеку от круглого уровня $50, утрата которого ознаменует собой новый этап медвежьего рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Американские фондовые площадки падают максимальными со времен финансового кризиса темпами и тянут за собой остальные рисковые активы на фоне роста беспокойства по поводу распространения коронавируса.

Более того, есть предположение, что Китай намеренно занижает официальную статистику по числу зараженных, чтобы не разжигать панику. Но больше всего нефтетрейдеров беспокоит тот факт, что с каждым днем все больше стран мира фиксируют заражение, что является прямой угрозой для спроса.

27 февраля Саудовская Аравия сообщила о планах сократить поставки в Китай как минимум на 500 тыс. баррелей в день. В таких условиях остается надеяться на активизацию стран ОПЕК+ в преддверии мартовского заседания, которое состоится через неделю.

Вербальные интервенции с этого фронта уже оживились накануне. Так, генсек ОПЕК заявил о готовности принять меры для стабилизации рынка, а саудиты предложили урезать производство черного золота еще на 1 млн баррелей в день.

По мере поступления подобных сообщений Brent, которая сейчас угрожает отметке $50, может отскочить от минимумов, но, скорее всего, еще успеет обновить теперь уже почти двухлетние минимумы, поскольку распродажи на мировых финансовых площадках продолжаются», — пояснил эксперт.

Читайте также: Нефть: растёт риски снижения до $40