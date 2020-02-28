Ташкент, , 09:34 — REGNUM Обозначение шоколадных конфет SNICKRS и MAVS в Узбекистане признано фактом недобросовестной конкуренции, сообщили в пресс-службе антимонопольного комитета республики.

Отмечается, что представитель компании MARS Incorporated обратился в комитет с жалобой. По мнению представителя американской компании, индивидуальный предприниматель, который выпускает конфеты SNICKRS и MAVS, ведет недобросовестную конкуренцию.

По итогам рассмотрения дела антимонопольный комитет признал индивидуального предпринимателя нарушителем. В частности, производитель SNICKRS и MAVS нарушил ст. 13 «Закона о конкуренции» («Запрещение недобросовестной конкуренции»).

Отметим, шоколадные конфеты SNICKRS в Узбекистане выпускаются с 2018 года, а MAVS — с сентября 2019 года.