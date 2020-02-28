Москва, , 09:20 — REGNUM По итогам 2019 года в России было произведено 214 тыс. автомобилей Volkswagen Group — это на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Фольксваген Груп Рус».

Компания ежегодно наращивает производство машин в России, что, как считают в компании, связано с растущим спросом на автомобили марки.

За прошедший год на калужском автозаводе компании было произведено 150 тыс. машин — на 5% больше, чем в 2018 году. А на заводе в Нижнем Новгороде объемы производства выросли на 13%, до 64 тыс. единиц.

Кроме того, в 2019 году на 23% вырос также объем экспортируемых автомобилей компании «Фольксваген Груп Рус». Всего на зарубежные рынки было поставлено 24,6 тыс. машин Volkswagen Group, произведенных в России.

Напомним, в конце 2019 года в Нижнем Новгороде началось производство кроссоверов Skoda Karoq по методу полного цикла.

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