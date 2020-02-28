Ташкент, , 09:12 — REGNUM Показатель долговой нагрузки для ипотечных заемщиков в Узбекистане установлен на уровне 70%. Требования к физическим лицам, планирующим оформить ипотеку, опубликовал Центральный банк республики.

Возраст заявителя не должен превышать 50 лет и не должен быть меньше 18 лет. Кроме того, человек должен иметь постоянное место работы и постоянный доход. Заявитель также не должен иметь задолженностей по другим кредитам.

Центробанк опубликовал требования к банкам, которые выдают ипотечные займы. Банк должен разработать порядок предоставления кредита, иметь долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «В» от Fitch Ratings, S&P или «В2» от Moody’s. К банкам предъявляется также ряд других требований.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2019 года министерство финансов Узбекистана и Азиатский банк развития (АБР) подписали заемное соглашение на сумму $200 млн по развитию ипотечного рынка в республике.

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