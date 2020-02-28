Новосибирск, , 09:09 — REGNUM Текущие счета (как их принято называть, «до востребования») отличаются от срочных их расчётным характером, то есть деньги в любой момент времени могут сняты со счёта, и проценты по такому счёту, обычно, не начисляются. Чаще всего, это просто зарплатные счета, отметил ИА REGNUM кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари, комментируя информацию о том, что граждане РФ накопили в банках на текущих счетах рекордную сумму.

Эдуард Коложвари «Увеличение суммы и доли текущих счетов связано, как всегда, с несколькими факторами. Как я понимаю, в зону внимания попала банковская отчётность на конец 2019 года. То есть мы видим зачисление зарплат и премий по итогам года и, что радостно, в среднем по стране это ощутимая цифра. Второй значимый фактор заключается в том, что реализуемая Банком России денежно-кредитная политика привела к значительному снижению ставок по рублевым и валютным банковским вкладам. Скажу больше — хранить деньги на банковских вкладах просто невыгодно, поэтому ликвидность в секторе накапливается и ждёт более интересных сфер приложения. Кроме того, мы видим замедление ранее бурно растущего сегмента накопительного страхования жизни, который мог бы адсорбировать какое то количество свободных денег. Опасностей для населения в связи с переводом денежных средств никаких нет — все виды вкладов в стране застрахованы в сумме до 1,4 млн рублей. Напоминаю, что системой не охвачены вложения в металлические счета. Россияне недополучат рентные доходы, и потратят деньги на потребление или инвестируют в небанковские инструменты. Коммерческие банки не получат ресурсов для долгосрочного фондирования и выдадут меньше длинных кредитов. Не вижу ни отрицательных, ни положительных эффектов для государства, оно готово к любой ситуации. Возможно, это будет сильно недокапитализированный фондовый рынок, тогда мы увидим миграцию денежных средств в индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Возможно, начнётся массовая покупка золота или наличной валюты. Либо деньги просто будут потрачены на потребительском рынке или рынке недвижимости».

Как сообщало ИА REGNUM, физические лица держат на текущих счетах в российских банках 8 трлн рублей — 26% от всего объёма привлечённых розничных ресурсов.