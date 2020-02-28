Уфа, , 09:07 — REGNUM Автоматизированный завод по производству полипропиленовой нити и полиэтиленовой сетки планируют построить в Башкирии. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующее соглашение о намерениях было подписано 26 февраля на Российском промышленной форуме между правительством Башкирии и ООО «Башагрополимер».

Строительство современного завода планируется в особой экономической зоне «Алга».

По словам чиновников, для реализации данного проекта потребуется 1,4 млрд рублей. При этом будет создано 100 новых рабочих мест. Завод будет производить порядка 13 тысяч тонн готовой продукции ежегодно.

Планируется, что предприятие начнет свою работу весной следующего года.

Читайте ранее в этом сюжете: ТОРы на Дальнем Востоке способствуют оттоку денег, а не росту экономики?