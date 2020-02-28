Пермь, , 08:52 — REGNUM Объём совокупного экспорта из Пермского края за 2019 год составил более 5,5 млрд долларов США. Рост показателя по сравнению с 2018 годом составил 2,07%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В рейтинге регионов по объёму экспорта Прикамье улучшило свои позиции, переместившись по России с 16-го в 2018 году на 14-е место в 2019 году, а в ПФО — с третьего на второе место.

В экспортном объеме Прикамья доля несырьевого неэнергетического экспорта в 2019 году составила 3,9 млрд долларов США (70,5%). В ней превалируют удобрения и ациклические спирты. В структуре несырьевого энергетического экспорта (29,36%) преобладают нефтепродукты и пропан сжиженный. Сырьевой экспорт (0,15%) представлен в основном природным газом и прочими углеводородными газами, серой.

Пермский край поставляет продукцию в Бразилию, Китай, Нидерланды, США, Бельгию, Финляндию, Казахстан, Польшу, Республику Корею, Индию.