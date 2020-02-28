Эр-Рияд, , 08:57 — REGNUM Существенное сокращение нефтедобычи странами — участницами сделки ОПЕК+ является целью Саудовской Аравии. Этого Эр-Рияд намерен добиться на министерской встрече в Вене в марте, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Саудовская Аравия рассчитывает на дополнительное уменьшение совокупной добычи нефти в объёме 1 млн баррелей в сутки. Это должно быть отражено в соглашении.

Общий суточный объём превысит 3,1 млн баррелей, а это значение гораздо выше того, которое обсуждалось при согласовании встречи министров. В основном сокращение готов взять на себя Эр-Рияд, остальную часть, как им задумано, разделят Россия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 страны — экспортера нефти, объединившись в ОПЕК+, согласованно управляют добычей с 2017 года.

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