Эр-Рияд, 28 февраля 2020, 08:57 — REGNUM Существенное сокращение нефтедобычи странами — участницами сделки ОПЕК+ является целью Саудовской Аравии. Этого Эр-Рияд намерен добиться на министерской встрече в Вене в марте, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, Саудовская Аравия рассчитывает на дополнительное уменьшение совокупной добычи нефти в объёме 1 млн баррелей в сутки. Это должно быть отражено в соглашении.
Общий суточный объём превысит 3,1 млн баррелей, а это значение гораздо выше того, которое обсуждалось при согласовании встречи министров. В основном сокращение готов взять на себя Эр-Рияд, остальную часть, как им задумано, разделят Россия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 страны — экспортера нефти, объединившись в ОПЕК+, согласованно управляют добычей с 2017 года.
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