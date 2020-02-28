Южно-Сахалинск, , 09:04 — REGNUM В Хабаровском крае и Приморье свежие овощи оказались дороже, чем на Сахалине. В Минсельхозе России Сахалинскую область отметили, как самый обеспеченный овощами регион Дальнего Востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Так, картофелем местного производства область обеспечена на 100%, овощами открытого грунта — на 80%.

Картошка, капуста, морковь на Сахалине значительно дешевле, чем в материковом Хабаровском крае и в Приморье.

Помидорами и огурцами сахалинцы обеспечены на 80% — местными. Цена за килограмм местных томатов составляет 250 рублей, огурцов — 150 рублей.

За килограмм картошки житель Сахалина отдаёт сегодня 36,12 рубля, а хабаровчанин 37,07, житель Приморья — 37,17 рубля.

Успехи Сахалина особо отметили в Минсельхозе России. На совещании в ведомстве, посвященном обеспеченности регионов ДФО овощами, отметили, что Сахалин занимает первое место по урожайности овощей открытого грунта — 307 центнеров с гектара.

Власти Сахалина ведут работу по подготовке к строительству овощехранилищ.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку доставили сотни тонн овощей из Китая и Приморья. Это позволит не допустить дефицита и роста цен.