Пенза, , 08:42 — REGNUM В Пензенской области сохранят региональные доплаты педагогам за классное руководство. Об этом заявил глава региона Иван Белозерцев на форуме классных руководителей, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Он подчеркнул своевременность и важность инициативы президента России Владимира Путина о введении специальной доплаты классным руководителям уже с 1 сентября текущего года. Губернатор заверил, что региональные выплаты будут сохранены и продолжат начисляться так же, как и ранее.

ИА REGNUM напоминает, 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию президент РФ заявил о необходимости дополнительных выплат учителям, которые осуществляют классное руководство. Такие выплаты начнут действовать уже с 1 сентября в размере 5 тыс. рублей. В России доплату получат около 838 тыс. педагогов. На эти цели будет направлено 76,3 млрд рублей в год.

В Пензенской области доплаты получают более 6,5 тыс. педагогов, объём региональной выплаты составляет около 3 тыс. рублей.