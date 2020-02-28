Екатеринбург, , 08:44 — REGNUM Почти половина жителей Екатеринбурга, которые имеют кредиты, тратят на их погашение более половины своей заработной платы. Об этом говорят данные исследований портала «Зарплата.ру».

Как сообщает информационный портал Е1, со ссылкой на исследование, 45% имеющих задолженность перед банками граждан тратят более половины доходов на погашение кредитов, ещё 28% — чуть менее половины и 22% — треть доходов.

При этом большинство (60%) заявили о том, что после выплат по кредитам им приходится сводить концы с концами, 32% граждан заявили, что у них остаются средства только на самое необходимое. И только 8% взявших кредиты екатеринбуржцев заявили, что они не являются для них обременительными.