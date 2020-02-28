Анадырь, , 08:48 — REGNUM На Чукотке изменили параметры получения единовременной выплаты при рождении первого ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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По инициативе губернатора Романа Копина и при поддержки депутатов, теперь право на материальную помощь не зависит от уровня доходов родителей.

«С этого года никаких ограничений на единовременную выплату на первенца не будет, её получит каждая семья на Чукотке», — сказал Роман Копин.

С 2019 года выплаты на первенца составляют 46,5 тыс. рублей. До принятие нового закона, деньги получали лишь те семьи, в которых среднедушевой доход не превышал двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, выплату в 150 тыс. рублей на Сахалине будут получать все роженицы, независимо от возраста.