Сеул, , 08:35 — REGNUM В связи с распространением коронавируса нового типа южнокорейская авиакомпания Korean Air сократит полёты в США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, с 7 по 25 марта сократит полёты по маршруту Инчхон — Сан-Франциско, а со 2 по 27 марта — по маршруту Инчхон — Гонолулу. С 17 по 28 марта частотность выполнения рейса Инчхон — Бостон будет сокращена с пяти до трех раз в неделю.

Отмечается, что со 2 по 14 марта компания также заменит самолёт, выполняющий рейсы по маршруту Инчхон — Лос-Анджелес с 407-местного Airbus A380 на 368-местный Boeing 747−8i или 277/291-местный Boeing 777−300.

Корректировки также будут внесены в расписание полётов до Нью-Йорка, Сиэтла, Атланты, Чикаго и Вашингтона.

Кроме того, авиакомпания намерена усилить меры безопасности на борту, включая дезинфекцию, обязательную проверку температуры и сканирование инфракрасными камерами.

Как сообщили в компании, данные меры буду усилены не только на рейсах в Северную и Южную Америку, но и на другие направления.