Нальчик, , 08:29 — REGNUM Электросетевое хозяйство Кабардино-Балкарии в 2020 будет значительно обновлено. Россети планируют выполнить ремонтные работы на ряде объектов на общую сумму свыше 208 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

Усилия энергетиков будут направлены на то, чтобы свести к нулю число массовых аварий и длительных отключений. Особенно это важно сделать до паводков и наступления сезона высоких температур. В соответствии с утверждённым графиком сотрудники филиала «Каббалкэнерго» уже с начала года отремонтировали 8,21 км линий электропередачи 0,4−10 кВ, заменили 74 изолятора.

Кроме того, Баксанские, Майские, Прохладненские, Чегемские и Урванские районные электрические сети заменили 21 опору и 7,43 км проводов, отремонтировали оборудование 25 трансформаторных подстанций и 12 трансформаторов.