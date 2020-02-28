Нижний Новгород, , 08:26 — REGNUM Арбитраж Москвы рассмотрит спор Министерства обороны России и нижегородского ПАО «Завод им. Г. И. Петровского», которое производит и поставляет продукцию по гособоронзаказу. Иск пока не принят к производству. Сумма иска превышает 13 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заявление от Минобороны России поступило 21 февраля 2020 года. Сумма претензий — 13 731 592,5 рубля. С сайта компании известно, что, помимо спецтехники для военно-морского флота, изделий для инженерных войск, самоходных артустановок, оно производит наземные и бортовые регистраторы речевой информации, более известные как «чёрные ящики».

Завод работает с 1927 года, начав как небольшая чугунолитейная мастерская. В 1972 году именно на этом предприятии выпустили первый кассетный магнитофон «Корвет» и первый в стране видеомагнитофон «Уран». В 1995—2015 годы предприятие переоснастили и оно начало выпускать, в том числе, продукцию и для гособоронзаказа.