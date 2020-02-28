Москва, , 08:34 — REGNUM Сахалинская область, Коми и Магаданская область лидируют в России по уровню легальных продаж алкоголя в 2019 году. Таковы итоги анализа Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

На Сахалине за год продали по 11 литров абсолютного алкоголя (спирта) на душу населения, в Коми — по 10,6 литра, на Колыме — по 10,5 литра. Далее идут Удмуртия (9,9 литра) и Московская область (9,7 литра), передаёт RT.

Наименьший показатель зафиксирован в Чечне — 0,09 литра на человека. Мало алкоголя покупают в Ингушетии (0,1 литра), Северной Осетии (0,5 литра), Дагестане (0,7 литра) и Кабардино-Балкарии (0,8 литра).

В основу расчётов легли данные о легальных розничных продажах спиртных напитков из единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) и данные о численности населения регионов РФ.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отметил, что высокий показатель говорит не столько об «алкогольности» региона, сколько о более высоком уровне жизни, в силу которого население предпочитает легальный алкоголь фальсификату.

Читайте также: В РФ предложили использовать «госуслуги» при покупке алкоголя в интернете