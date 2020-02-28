Тюмень, , 16:57 — REGNUM В Тюмени 28 февраля подвели итоги III Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Церемония прошла на площадке Тюменского технопарка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 2020 году для участия в конкурсе в Министерство строительства и ЖКХ России поступило 300 заявок, 286 из которых прошли техническую экспертизу и были допущены к участию. По итогам заседания межведомственной рабочей группы был сформирован и направлен список из 155 проектов-финалистов на утверждение Федеральной комиссии конкурса. Из них 80 проектов-победителей получат субсидии от 30 млн до 100 млн рублей.

При оценке проектов 2020 года эксперты отметили рост качества архитектурных решений, ориентацию на сохранение природной среды и исторического облика городов во взаимосвязи с объектами культурного наследия, привлечение инвестиций, а также вовлечённость гражданского сообщества в преображение городской среды.

Итоги конкурса подвели в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», который состоялся в Тюмени 28 февраля.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента России Владимира Путина. Проводится с 2018 года. Призовой фонд составляет 5 млрд рублей.

В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. За два года среди малых городов и исторических поселений России экспертами было отобрано 160 проектов-победителей, которые реализуются на территории 63 субъектов страны. Из числа 160 победителей 2018−2019 годов — 13 проектов были разработаны студентами-архитекторами, которые смогли таким образом привлечь в свои города более 780 млн рублей.

Отметим, что в 2019 году победителями этого конкурса стали проекты из двух тюменских городов. Скоро в Тобольске появится обновлённая Базарная площадь, а визитной карточкой Ишима станет современный Бульвар Белоусова.

«Этот конкурс — серьёзный драйвер развития исторических малых городов России. Очень важно, чтобы он набирал обороты, чтобы как можно больше людей участвовало в тех проектах, которые представляются на конкурс. В 2020 году серьёзно выросло качество представленных на конкурс проектов и, соответственно, конкуренция. Экспертам пришлось делать непростой выбор, и разрыв между победителями и остальными участниками составляет несколько десятых балла. И отрадно отметить, что в регионах сложились творческие профессиональные коллективы по благоустройству, инициативные горожане принимают участие в обсуждении и принятии проектных решений. Благодаря такой синергии растёт качество проектов», — заявил на церемонии награждения победителей министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Владимир Якушев также отметил, что конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях дал мощный толчок для преобразования муниципалитетов.

«Города России меняются для нас. Преобразуя среду, мы формируем новое мировоззрение людей, живущих в небольших муниципалитетах. Я бы сказал больше — мы формируем патриотические чувства в отношении людей к своей малой родине. Поэтому в этом конкурсе не проигравших. Мы все выигрываем от участия в нём. По итогам конкурса будет благоустроено более 5 млн кв. м общественных пространств. От эксплуатации благоустроенных общественных пространств будет выгода более 900 млн рублей. Это хороший вклад в экономику и развитие малых городов России», — отметил министр Якушев.

Церемония награждения была полна позитива, улыбок, в зале Тюменского технопарка их встречали аплодисментами. Победителей лично чествовал Владимир Якушев.

В категории «Исторические поселения» победителями стали проекты города Зарайска Московской области, Ферапонтовского сельского поселения Вологодской области, города Козьмодемьянска Республики Марий-Эл, Николо-Берёзовского сельсовета Башкирии. В данной категории победителями также стали город Елец Липецкой области, Богородский городской округ Московской области, город Бузулук Оренбургской области, город Вольск Саратовской области, город Алатырь из Чувашии, город Дербент из Дагестана.

В категории «Малые города с населением от 50 до 100 тыс. человек» победителями стали город Глазов из Удмуртии, Гатчина Ленинградской области, Троицк Челябинской области, Егорьевск Московской области, Соликамск Пермского края, Россошь Воронежской области, Бор Нижегородской области, Михайловка Волгоградской области, Сергиев Посад Московской области, Переславль-Залесский Ярославской области, Мелеуз из Башкирии, Новоуральск Свердловской области, Сосновый Бор Ленинградской области, Выкса Нижегородской области, В категории «Малые города с населением до 20 тыс. человек» победили Волоколамск Московской области, Агидель из Башкирии, Данков Липецкой области, Заполярный Мурманской области, Дмитровск Орловской области, Боровск Калужской области, Лаишево из Татарии, Сухиничи Калужской области, Шахунья Нижегородской области, Неманский городской округ Калининградской области, Свирск Иркутской области, Шилка из Забайкальского края, чукотский город Певек, Няндома Архангельской области, Закаменск из Бурятии, Сольцы Новгородской области, Купино Новосибирской области, Гаврилов Посад Ивановской области, Нефтегорск Самарской области, Новохопёрск Ивановской области, Циолковский Амурской области, Верхоянск из Якутии, Кондрово Калужской области, Заозёрный Красноярского края, Чаплыгин Липецкой области,

В категории «Малые города с населением от 20 до 50 тыс. человек» победителями стали город Дюртюли из Башкирии, Сысерть Свердловской области, Пугачёв Саратовской области, Янаул из Башкирии, Углич Ярославской области, Фурманов Ивановской области, Заречный Свердловской области, Шарья Костромской области, Бавлы из Татарии, Заинск тоже из Татарии, Оленегорск Мурманской области, Десногорск Смоленской области, Боровичи Новгородской области, Тында Амурской области, Канаш Чувашии, Вичуга Ивановской области, Кандалакша Мурманской области, Городец Нижегородской области, Губаха Пермского края, Гусиноозёрск из Бурятии, Вязники Владимирской области, Шебекино Белгородской области, Омутинск Кировской области, Тулун Иркутской области, Павловск Воронежской области, Кореновск Краснодарского края, Конаково Тверской области, Назарово Красноярского края, Гагарин Смоленской области, Никольск Пензенской области, Темрюк Краснодарского края.

Далее участников форума малых городов и исторических поселений, а это 600 человек из 68 регионов Российской Федерации, ждёт насыщенная программа: осмотр объектов городской и туристкой инфраструктуры Тюмени и Тобольска, сессии, семинары и мастер-классы.