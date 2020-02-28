Саратов, , 07:32 — REGNUM В апелляционном суде 12 марта 2020 года планируют рассмотреть жалобу компании «Геострой-Инвест». Саратовский арбитраж по иску управления Росимущества обязал её вернуть «из незаконного владения» шесть земельных участков, которые ранее были на балансе Саратовского авиазавода, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истребованы были участки в Саратове площадью от 1038 до 17 831 кв.м. Истец указывал, что нахождение спорных участков на балансе предприятия федерального значения, выпускавшего оборонную продукцию и летательные аппараты, уже достаточное основание «для отнесения спорного земельного участка к исключительно федеральной собственности в силу закона». Истец указал, что власти города не имели права распоряжаться наделами, то есть передавать их в частные руки. Третьим лицом в судебном споре участвовала областная прокуратура.

С вердиктом ответчик не согласился и попытался оспорить.

Напомним, завод, на котором выпускали знаменитые в годы Великой Отечественной войны «ястребки», ликвидирован в 2012 году, пройдя через полную процедуру банкротства. В области была создана рабочая группа, целью которой является возврат на баланс государства имущества, которое отошло в частные руки с нарушением закона. Уже удовлетворено более десятка исков Росимущества Саратовской области. В феврале 2020 года одно из решений Верховного суда РФ поставило точку в многолетних спорах за защитные сооружения, что также оказались в руках бизнеса. В решении было указано, что имущество не выбывало из владения государства, потому их собственником коммерческие структуры быть не могут и записи в госреестре фактически были оспорены.