Оренбург, , 07:27 — REGNUM В Оренбургской области снижение величины прожиточного минимума попало под запрет. Закон об этом принят Законодательным собранием региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно поправкам, теперь нельзя уменьшать величину прожиточного минимума даже при снижении цен на товары первой необходимости.

Стоит отметить ежеквартально все субъекты России устанавливают цену потребительской корзины, товаров первой необходимости, обязательных платежей и сборов.

В Оренбуржье последние пять лет прослеживалась тенденция снижения величины прожиточного минимума во втором полугодии. Причиной называют сезонный фактор, когда ряд продуктов питания дешевеет, что сказывается на стоимости потребительской корзины.

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