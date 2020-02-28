Петропавловск-Камчатский, , 07:28 — REGNUM Недорогие овощи из КНР и Приморского края доставили на Камчатку. На полуостров уже доставлено 220 тонн продукции, на подходе ещё 110, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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Накануне в порт Петропавловска-Камчатского прибыло судно с десятью контейнерами на борту, доставившее 220 тонн свежих овощей, а также фруктов. В ассортименте — яблоки, апельсины, томаты, помидоры черри, перцы, кабачки, пекинская капуста и другие. Сегодня, 28 февраля, ожидается подход ещё одного сухогруза, который доставит не менее пяти 40-футовых контейнеров с овощами и фруктами.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне на Камчатке почти закончились китайские недорогие овощи и фрукты, жители опасались роста цен. Проблемы с поставками овощей в регионы ДФО возникли из-за закрытия границ с КНР в связи с эпидемией коронавируса.