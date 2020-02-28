Бразилиа, , 07:24 — REGNUM Свою долю в бразильском газораспределительном холдинге Gaspetro выставляет на продажу государственная нефтегазовая компания Petrobras. Условия участия в тендере бразильская госкомпания 27 февраля опубликовала на своём сайте.

В числе основных требований, предъявляемых к покупателю — владение активами не менее, чем на $500 млн чистой балансовой стоимости или управление активами общей стоимостью $1 млрд.

Напомним, Gaspetro управляет несколькими бразильскими региональными компаниями и сетями, поставляющими газ в 19 штатах Бразилии. Petrobras, которая владеет контрольным пакетом Gaspetro в размере 51%, продаёт Gaspetro в соответствии с намерением избавиться от непрофильных активов и сосредоточиться на добыче углеводородов.

Остальные 49% акций Gaspetro принадлежат дочерней компании японской финансово-промышленной группы Mitsui.

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