Бразилиа, 28 февраля 2020, 07:24 — REGNUM Свою долю в бразильском газораспределительном холдинге Gaspetro выставляет на продажу государственная нефтегазовая компания Petrobras. Условия участия в тендере бразильская госкомпания 27 февраля опубликовала на своём сайте.
В числе основных требований, предъявляемых к покупателю — владение активами не менее, чем на $500 млн чистой балансовой стоимости или управление активами общей стоимостью $1 млрд.
Напомним, Gaspetro управляет несколькими бразильскими региональными компаниями и сетями, поставляющими газ в 19 штатах Бразилии. Petrobras, которая владеет контрольным пакетом Gaspetro в размере 51%, продаёт Gaspetro в соответствии с намерением избавиться от непрофильных активов и сосредоточиться на добыче углеводородов.
Остальные 49% акций Gaspetro принадлежат дочерней компании японской финансово-промышленной группы Mitsui.
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